-KÖLN'DE TÜRK ÖĞRENCİYE SALDIRI KÖLN (A.A) - 29.04.2011 - Almanya'nın Köln kentinde yaşayan üniversite öğrencisi Sümeyye Doğan (23), aşırı sağcı "Pro Köln" grubu üyelerinin saldırısına uğradı. Köln'ün en kalabalık alışveriş caddesi Schildergasse'de meydana gelen olayda, 7 Mayıs'ta kentte düzenlenecek olan aşırı sağcı gösteri için bildiri ve broşür dağıtan "Pro-Köln" üyesi Jörg Uckermann ve arkadaşlarının, bir broşürü aldıktan sonra çöpe atmak isteyen Doğan'a saldırdığı bildirildi. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) stajyer olarak çalışan Doğan, dün meydana gelen olayla ilgili olarak AA muhabirine şunları anlattı: "İşyerime giderken çarşı ortasında stant açmış, bildiri dağıtan grubu gördüm. Ne olduğunu merak edip bir broşür aldım. Aşırı sağcı grubun yapacağı gösterinin tanıtımı olduğunu görünce, broşürü yandaki çöpe atmak istedim. O sırada bunu gören grup üyeleri beni tuttu ve hakaret etmeye başladı. Daha sonra adının Jörg Uckermann olduğunu öğrendiğim Pro-Köln Başkan Yardımcısı yüzüme vurdu. Bağrışmaların ardından beni bıraktıklarında, biraz ilerde bulunan polise şikayetçi oldum. Alman bir kadın da bana şahitlik yaptı. Olayın üzerinden yarım saat geçmeden bildiri ve broşür dağıtanlar ortadan kayboldu." Köln Üniversitesi'nde dil bilimi eğitimi alan Doğan, "Pro Köln" grubunun ırkçı bir grup olduğunu duyduğunu, ancak şiddete başvuracağını beklemediğini söyledi. Sağlık kuruluşundan darp raporu aldıktan sonra hakkını hukuki yollardan arayacağını belirten Doğan, aşırı sağcı grubu internette araştırdığını ve kendisine yumruk atan şahsın, 3 yıl önce yine başka bir Türk kızına darp suçundan yargıç karşısına çıktığını öğrendiğini kaydetti.