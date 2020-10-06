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Dünya

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu; tahliye işlemi başladı

Okullar ve yaşlılar otobüslerle bölgeden uzaklaştırılıyor

06 Ekim 2020 20:02

Almanya'nın Köln kentinde A Milli Takımının hazırlık maçı için antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Almanya'da A Milli Futbol Takımının hazırlık maçı için bulunduğu Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Klettenberg Caddesi üzerinde bulunan bomba nedeniyle 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

Milli takımın antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede bulunan bomba için bölgeye uzmanlar getirildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre tahliye işlemleri devam ediyor. Okullar ve yaşlılar otobüslerle bölgeden uzaklaştırılıyor. (İHA)

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