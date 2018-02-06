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Kolin ve Kalyon, Akkuyu'dan çekilecek mi?

Kolin inşaat yönetiminden Celal Koloğlu: Ortaklık, Erdoğan ile Putin görüşmesinde belli olacak

06 Şubat 2018 16:17

Rus Gazetesi RBC, Akkuyu nükleer santralinin inşaatı projesinde Rusya'nın ortağı olan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın projeden çekildiğini iddia etti. Haberde projede iki şirketin yerini kamuya ait Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) alabileceği bilgisi yer aldı.

Bu iddialara yanıt Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu'ndan geldi. Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Koloğlu, "Ortaklığımız henüz resmiyet kazanmamıştı. Ortaklık Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde belli olacak" dedi.

Fazla belirsizlik var

"Yani siz yüzde 49 hisseyi resmi olarak devralmadınız mı" sorusuna Koloğlu, "Hayır almadık. Almak da istemedik. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Genel olarak birtakım sıkıntılar var. Biz belirsiz bir şeyin içinde yer almak istemeyiz. Bu hızla projenin 2023'e yetişmesi zor görünüyor. Rus tarafından belirsizlik giderilmeden biz hisse devri istemedik" yanıtını verdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov, 2014 yılında yaptığı açıklamada "Santrali 2023'e, yani Cumhuriyet’in 100. yılına kadar bitireceğimize garanti veriyorum" demişti.

EÜAŞ: Ortak olabiliriz, biz de inşaat yaparız

Rus basınında yer alan Akkuyu'da EÜAŞ'ın ortak olacağı iddiasına ise Koloğlu, "Evet böyle de bir düşünce var. Bizimki ortaklık şeklinde değil de inşaatını yapmak şeklinde olabilir. Zaten ana gövdeyi Ruslar kendileri yapacaklar, makine ekipmanları da kendileri getirecekler. Dolayısıyla biz sadece inşaat kısmını da üstlenebiliriz" dedi.

Kararları tek başına almak istediler

Koloğlu, Ruslar'a Akkuyu Nükleer'de ortak olmak istemediklerini şifahen, sözle bildirdiklerini açıkladı. Koloğlu, "Bizim hisse oranımız yüzde 49 olacaktı, belki azınlık hisse ama satın almalarda bizim de dahil olmamız lazım, dedik. Kararların oy birliğiyle alınmasını istedik, onlar ise hiçbir şekilde müdahil olmamazı istemediler. Nükleer adaya karışmayalım ama diğer bölümlerde, satın almalarda sürece dahil olmak istedik. Onlar ise hiçbir şekilde bizim kararlara dahil olmamızı istemediler. "

Konsorsiyum çekilme kararı aldı

Konu ile ilgili Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde ise "Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ortaklığından çekilme kararı aldı" denildi.

Şirket yetkililerinden edinilen bilgiye göre, CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kapasiteli ve yatırım bedeli 20 milyar doların üzerinde olan Akkuyu NGS'ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşmaya varamadı. 

CKK konsorsiyumu, geçen yıl haziranda Rosatom ile santralin yüzde 49 hissesinin devrini öngören bir protokol imzalamış fakat sonrasında ana anlaşma için bir neticeye varılamamıştı. 

ETİKETLER

Kolin inşaatKalyonAkkuyu nükleer santralElektrik Üretim AŞCelal Koloğlu

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