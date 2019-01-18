Kolin Grubu, 50 milyonluk faturayı 18 ayda ödeyecek

İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den çekilme kararı alan Kolin Grubu, BOTAŞ'ın geçmişe dönük gönderdiği 50 milyon liralık faturayı 18 taksite ödeyeceği belirtildi.

BOTAŞ, bir süre önce Kolin Grubu’nun kontrolünde bulunan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ’ye (ESGAZ), geçmiş dönemden “taşıma tarifesi”nden oluşan 50 milyon TL’lik bir fatura göndermişti. Bu fatura, 2010’un başından bu yana devam eden bir anlaşmazlığa dayanıyordu. BOTAŞ, ESGAZ’la taşıma tarifesiyle ilgili ortaya çıkan bir anlaşmazlığı yargıya taşımış, yargı süreci de BOTAŞ lehine sonuçlanmıştı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre, Kolin, 36 ayda eşit taksitlerle ödeme konusunda bir plan sundu. BOTAŞ, “uygun” bulmadı. Sonunda iki tarafın da onay verdiği bir ödeme planı üzerinde müzakerelerin tamamlandığı öğrenildi. Buna göre, borç, 18 aylık dönemde eşit taksitlerle kapatılacak. Bu dönemde kamu alacaklarına ilişkin mevzuata göre de faiz uygulanacak.