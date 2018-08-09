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Koli bandı ile bağlanan kişi için polis harekete geçti - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine; 'Koli bandı ile bağlanan kişi için polis harekete geçti' başlıklı haberimizi koli bandı ile bağlanan kişinin erkek olması nedeniyle yeniden geçiyoruz

09 Ağustos 2018 22:43

Sayın Yazıişleri müdürlerine;
\'Koli bandı ile bağlanan kişi için polis harekete geçti\' başlıklı haberimizi koli bandı ile bağlanan kişinin erkek olması nedeniyle yeniden geçiyoruz. DHA
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YENİDEN

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de psikolojik rahatsızlığı olan Cezayir uyruklu Amine A. adlı erkek, yakınları tarafından hastaneye götürülürken kaçınca, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandı. Olaya tanık olanlar ise Amine A.\'nın kaçırıldığı düşüncesiyle polise ihbarda bulundu.
Psikolojik rahatsızlığı bulunan Cezayir uyruklu Amine A., yakınları tarafından hastaneye götürülmek üzere otomobile bindirildi. Yolda araçtan inen ve kendisine zarar vermeye başlayan Amine A.\'nın eli ile ayaklarını koli bandıyla bağlayan yakınları yeniden araca bindirdi. Bunu görenlerde birinin kaçırıldığını düşünerek polis haber verdi. Polis ekipleri otomobili Kaleiçi semtinde durdurdu. Olayın anlaşılmasının ardından polis ekiplerince Cezayirli hastanın eli ve ayağındaki koli bandı çıkarılarak polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

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