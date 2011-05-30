-KOLERADAN 85 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ MOGADİŞU (A.A) - 30.05.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'de koleradan 85 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de hastalığın pençesinde bulunduğunu açıkladı. DSÖ sözcüsü Pieter Desloover, kolera salgının en fazla başkent Mogadişu, Afgoye ve Baidoa'da görüldüğünü belirterek, Mogadişu'daki Banadır Hastanesinde 85 kişinin yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini söyledi. Sözcü Desloover, ülkede nisan ayında salgın olarak ilan edilen hastalıkla ilgili olarak, bu yıl içinde çoğu beş yaşın altındaki çocuk olmak üzere 2 bin 403 ishal ve kolera vakasının tespit edildiğini kaydetti. DSÖ, kuraklık ve temiz su sıkıntısı çeken Somali'de yağmur sezonunda su yoluyla bulaşan hastalıkların yayılabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.