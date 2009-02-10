‘Kolera 100 bin can alacak’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen yıl Afrika ülkelerinden Zimbabve’de patlak veren ve şimdiye kadar 3 bin kişinin ölümü ve 60 bin kişinin de hastalanmasına yol açan kolera salgınının kontrol altına alınana kadar 100 bin kişinin ölümüne neden olacağı uyarısını yaptı.



Koleranın başkent Harare’nin dışında kırsal kesimde hızla yayıldığı bildirilirken Uluslararası Kızılhaç da öteki yardım kuruluşları gibi Zimbabve’de koleranın yayılmasını durdurmada başarılı olamadı.



WHO uzmanları, son iki hafta içinde Zimbabve’nin iç bölgelerinde koleranın yayılma hızının 4’e katlandığını ve hastalık bulaşanların sayısının 1000 kişiden 4 bin kişiye çıktığını belirledi. Aynı bölgede ölümler 100’den 400’e yükseldi.

