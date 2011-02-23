-KOLEJLİLERDEN FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA ÇİÇEK İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 26 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği izinle dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, bu sabah Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek yaklaşık 2 saat çalıştı. Hafif tempoda kondisyon programının yer aldığı istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda sarı-lacivertiler, 5'e 2'nin ardından dönüşümlü olarak yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmaları yaptı. -EMRE, DİA, OKAN ERKEN BIRAKTI- Hafif sakatlıkları bulunan futbolculardan Emre, yarı sahada çift kale maç yapıldığı sırada antrenmanı bıraktı. Sarı-lacivertli futbolcunun adalesinde ağrı hissedince tedbir amaçlı olarak çalışmayı bıraktığı öğrenildi. Sakatlığı bulunan futbolculardan Dia ise antrenmanın son bölümünde çalışmayı bırakıp tesislere girerken, sol üst adalesinde sorun yaşayan Okan da çalışmayı son bölümde bıraktı. Karın adalesinde kısmi yırtık bulunan Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken, Yobo'nun salonda çalıştığı bildirildi. Annesi vefat eden kaleci Mert de çalışmada yer almadı. Bu arada, teknik heyet ve futbolcuların antrenmandan sonra taziye için Mert Günok'u ziyaret edecekleri öğrenildi. -KOLEJLİLER ÇİÇEK VERDİ- Fenerbahçe Koleji öğrencileri antrenman öncesi futbolculara çiçek verdi. Samandıra'daki tesislere gelen çok sayına ilköğretim öğrencisi futbolcularla fotoğraf çektirip kaptanlara çiçek verdi. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.