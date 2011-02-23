T24 LogoT24 Logo
Spor

KOLEJLİLERDEN FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA ÇİÇEK İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 15:24

-KOLEJLİLERDEN FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA ÇİÇEK  İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 26 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği izinle dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, bu sabah Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek yaklaşık 2 saat çalıştı. Hafif tempoda kondisyon programının yer aldığı istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda sarı-lacivertiler, 5'e 2'nin ardından dönüşümlü olarak yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmaları yaptı. -EMRE, DİA, OKAN ERKEN BIRAKTI- Hafif sakatlıkları bulunan futbolculardan Emre, yarı sahada çift kale maç yapıldığı sırada antrenmanı bıraktı. Sarı-lacivertli futbolcunun adalesinde ağrı hissedince tedbir amaçlı olarak çalışmayı bıraktığı öğrenildi. Sakatlığı bulunan futbolculardan Dia ise antrenmanın son bölümünde çalışmayı bırakıp tesislere girerken, sol üst adalesinde sorun yaşayan Okan da çalışmayı son bölümde bıraktı. Karın adalesinde kısmi yırtık bulunan Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken, Yobo'nun salonda çalıştığı bildirildi. Annesi vefat eden kaleci Mert de çalışmada yer almadı. Bu arada, teknik heyet ve futbolcuların antrenmandan sonra taziye için Mert Günok'u ziyaret edecekleri öğrenildi. -KOLEJLİLER ÇİÇEK VERDİ- Fenerbahçe Koleji öğrencileri antrenman öncesi futbolculara çiçek verdi. Samandıra'daki tesislere gelen çok sayına ilköğretim öğrencisi futbolcularla fotoğraf çektirip kaptanlara çiçek verdi. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24