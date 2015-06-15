Özel okullar yeni dönem ücretlerini açıkladı

2014-15 eğitim öğretim dönemi kapanırken, kolejler yeni dönem öğrenim ücretlerini açıklamaya başladı. Birincilik, bu yıl da Robert Koleji’nde; okulda 7 gün yatılı öğrenimin ücreti 81.900 TL olarak belirlendi. Üsküdar Amerikan Lisesi ve İzmir Amerikan Koleji de en yüksek fiyatlı özel okullar arasında yerini alıyor.

Habertürk gazetesinden Pervin Kaplan'ın haberine göre 2015-2016 yılı kolej ücretleri şöyle:

Robert Koleji

Gündüz öğrenim peşin: 53.250 TL

5 gün yatılı peşin: 73.000 TL

7 gün yatılı öğrenim peşin: 81.900 TL

Üsküdar Amerikan Lisesi

Hazırlık Peşin: 49.750

İzmir Amerikan Koleji

Peşin: 37.758 TL

Yatılı Peşin: 24.871 TL

Tarsus Amerikan Koleji

Peşin: 36.260 TL

7 gün yatılı öğrenim Peşin: 18.415 TL

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi

36.030 TL

Saint Michell Fransız Lisesi

Peşin: 35.900 TL

Saint Pulcherie Fransız Lisesi

İndirimli: 35.820 TL

Saint Benoit Fransız Lisesi

Peşin: 34.272 TL

Alman Lisesi

34.000 TL

Sainta Joseph Fransız Lisesi

İndirimli: 33.646 TL

İzmir S. Joseph Fransız Lİsesi

Peşin: 26.800 TL

Sankt George Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu

Peşin: 26.000 TL

Galieo Galilei İtalyan Lisesi

23.760 TL