Özel okullar yeni dönem ücretlerini açıkladı

2014-15 eğitim öğretim dönemi kapanırken, kolejler yeni dönem öğrenim ücretlerini açıklamaya başladı. Birincilik, bu yıl da Robert Koleji’nde; okulda 7 gün yatılı öğrenimin ücreti 81.900 TL olarak belirlendi. Üsküdar Amerikan Lisesi ve İzmir Amerikan Koleji de en yüksek fiyatlı özel okullar arasında yerini alıyor.
Habertürk gazetesinden Pervin Kaplan'ın haberine göre 2015-2016 yılı kolej ücretleri şöyle:
Robert Koleji
Gündüz öğrenim peşin: 53.250 TL
5 gün yatılı peşin: 73.000 TL
7 gün yatılı öğrenim peşin: 81.900 TL
Üsküdar Amerikan Lisesi
Hazırlık Peşin: 49.750
İzmir Amerikan Koleji
Peşin: 37.758 TL
Yatılı Peşin: 24.871 TL
Tarsus Amerikan Koleji
Peşin: 36.260 TL
7 gün yatılı öğrenim Peşin: 18.415 TL
Notre Dame De Sion Fransız Lisesi
36.030 TL
Saint Michell Fransız Lisesi
Peşin: 35.900 TL
Saint Pulcherie Fransız Lisesi
İndirimli: 35.820 TL
Saint Benoit Fransız Lisesi
Peşin: 34.272 TL
Alman Lisesi
34.000 TL
Sainta Joseph Fransız Lisesi
İndirimli: 33.646 TL
İzmir S. Joseph Fransız Lİsesi
Peşin: 26.800 TL
Sankt George Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu
Peşin: 26.000 TL
Galieo Galilei İtalyan Lisesi
23.760 TL