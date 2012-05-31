'Köle artıkları' konuşuyor…

Anadolu'da yaşayan (yüzde yüz yerli) Afrotürkler, hikayelerini bilmeyenlerle paylaşmak, bilenlerle tartışmak üzere bu Cumartesi Cezayir'de…

Anadolu Kültüründe Afrotürkler konulu panel ve sanatçı Ahmet Polat’ın fotoğraflarından oluşan “Gündüz Feneri” adlı fotoğraf sergisi vasıtasıyla, Türkiye tarihinin ‘karanlıkta kalan’ bir kesitin tartışılacak.

19. yüzyının son çeyreğinde Afrika’nın farklı bölgelerinden kaçırılarak ya da satın alınarak Osmanlı topraklarına getirilen siyah kölelerin torunları, özgürlüklerine kavuştuktan sonra, özellikle İzmir, Muğla, Mersin ve İstanbul’da yoğun olarak yaşamını sürdürmekte. ‘Beyaz Türkler’le evlilikler yapan ve yerlileşen siyah cemaat, 2007’den bu yana her yıl, atalarının ve ülkelerinin geleneklerini yaşatmak için İzmir’de bir festival düzenliyor. Kötü ruhların kovulması, şans ve verimli bir yıl geçirilmesi için uygulanan tören ve ritüelleri kapsayan “Dana Bayramı” adlı bu festival, bu yıl da geçtiğimiz hafta içinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Afrikalılar, Kültür ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde, 2 Haziran Cumartesi günü de İstanbul'daki bulunan Cezayir Toplantı Salonu’nda “Anadolu Kültüründe Afrotürkler” başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelin ardından İzmirli Afrotürklerin görüntülerinden oluşan “Gündüz Feneri” adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak.