Kolarov için resmi girişimler başladı

Galatasaray'ın, Manchester City'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızı Aleksandar Kolarov için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Kolarov ile şu anda görüşmekte serbest ve anlaşması durumunda sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.

Beşiktaş ve Galatasaray, Kolarov için geçtiğimiz sezon sonunda da görüşmelerde bulunmuş, ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Bu sezon Manchester City'de 27 maça çıkan ve 2292 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

31 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önermeyi planlamayan Manchester City'de menajer Pep Guardiola gelecek sezon Kolarov'u takımda düşünmüyor.