Kola ve cips kantinlerde yasaklandı

T24- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından yayımlanan genelgeye göre, okul kantinlerinde gazlı-kolalı içecekler ve cips satışı yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Dinçer'in bugün yayımladığı “Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı” konulu genelge, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci, kursiyer ve çalışanların güvenli, sağlıklı beslenme bilinci kazanmalarına katkı sağlamak, olabilecek gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ile şişmanlığı önlemek amacıyla yayımlanan genelgeyle, konuya ilişkin Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı genelgeleri de dikkate alınarak 17 Nisan 2007'de yayımlanan genelgede değişikliğe gidildi.

Buna göre, 2007/33 sayılı genelgenin Genel Kurallar bölümünün 16. maddesi “Eğitim kurumlarının, yatılı veya pansiyonlu yemekhaneleri dahil olmak üzere kantinleri, çay ocakları, büfeleri vb. yerlerde çocukların dengesiz beslenmesine, şişmanlığa (obezite) neden olabileceğinden, doğal maden suları hariç, enerji yoğunluğu yüksek, besin değeri düşük olan (enerji içecekleri, gazlı, aromalı ve kolalı içecekler) ile kızartma ve cipslerin satışları yapılmayacak, otomatik satış yapan makineler de bulundurulmayacaktır. Bunların yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim veya ithalat izni bulunan süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu ve tane ile satışı yapılabilen meyve bulundurulacaktır” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca genelgenin “Okul Kantin Denetim Formu”nun “B-Gıda Hijyeni” bölümünün 26. maddesi de bu maddeyle uyumlu hale getirildi.