-Kola şişelerinde 30 kilogram eroin ele geçirildi GAZİANTEP (A.A) - 16.01.2012 - Gaziantep'te kola şişelerinde yaklaşık 30 kilogram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kent girişinde durdurduğu bir araçta arama yaptı. Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, aracın yakıt deposunda kola şişelerine yerleştirilen 29 kilo 975 gram eroin bulundu. Sürücü İbrahim E, gözaltına alındı.