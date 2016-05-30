Kol saati şeklindeki pankreaslar 1 yıl sonra hazır

Amerika Yale Üniversitesi’nde diyabet üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Eda Cengiz, bir yıl sonra kol saati şeklindeki yapay pankreasların hazır olacağını söyledi.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2013 yılı verilerine göre Türkiye’de 17 bin 175 Tip-1 diyabet hastası çocuk var. Dünyada da her yıl 5 milyonun üzerinde insan bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor.

ABD’deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları diyabet üzerine bir proje çalışması yürütüyor. Projenin başındaki isimlerden biri olan Doç. Dr. Eda Cengiz; Koç Üniversitesi Hastanesi’nin düzenlediği, Tip-1 diyabet hastalığı ile ilgili yeni tedavi ve araştırmaların incelendiği toplantıda şeker hastalarının vücutlarına yerleştirilen yapay pankreas çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı.

Bu sistemle şeker hastaları

istediği şeyleri yiyebilecek

Doç Dr. Cengiz, proje kapsamında yapay pankreas ABD’li diyabet hastaları üzerinde 3 gün boyunca denendiğini söyledi. Doktorların otelde kalan hastaların ölçümlerini 24 saat boyunca ekrandan takip ettiğini belirten Cengiz, hastaların yapay pankreastan çok memnun kaldığını ifade etti. Fotoğraflarını çekerek Amerikan Gıda ve İlaç Cemiyeti’ne (FDA) gönderdiklerini ve “FDA lütfen yapay pankreası onayla” mesajları ilettiklerini söyleyen Eda Cengiz, teknoloji şirketlerinin de yapay pankreas üretmeye başladıklarını açıkladı. Doçent Doktor, "Cihazın önümüzdeki yılın sonlarına doğru piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Tam otomatik yapay pankreas sistemlerinin üretimi ise 10 yıl sonra gerçekleşecek." dedi.

Hastalara, telefon ya da kol saati şeklinde takılan yapay pankreaslara ait sistem üç ana bölümden oluşuyor. Glikoz sensörü, insülin dozunu hesaplayan elektronik hesaplayıcı ve insülin dozunu artırıp azaltan akıllı pompadan oluşan bu bölümler; alıcıdaki algoritma ne kadar insülin gerektiğini hesaplıyor ve insülin pompasına gerekli dozu vermesi için sinyal veriyor. Bu sistem gerekli insülini otomatik olarak hastaya verdiği için şeker hastası istediği şeyleri yiyebiliyor. Şu anda deri üstünde denenen yapay pankreasla 10 yıla kadar deri altına da inilecek, bu sistemler yara bandı ya da kol saati şeklinde olacak.