Kol saati şeklinde cep telefonu çıktı

Dokunmatik ekranlı cep telefonu rekabeti kola taşındı. LG, kol saati şeklindeki cep telefonunu Barcelona'da tanıttı.



İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen GSM Kongresi birbirinden ilginç cep telefonu modellerine ev sahipliği yapıyor.



Üreticilerin hem sektörün geleceğini tartıştığı, hem de yeni modellerin sergilendiği GSM Kongresi birbirindne ilginç telefonlara ev sahipliği yapıyor.



Koreli teknoloji devi LG, kol saati şeklindeki cep telefonunu Barcelona'da tanıttı. Bir cep telefonunda bulunması gereken tüm özellikleri içinde barındırıyor.



LG G910, özellikle iş kadınlarının gönlünü fehtetmek için tasarlanmış bir cihaz. Siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte piyasaya sürülecek olan cihazın tüm kontrolleri parmaklarla ve yan tarafta bulunan tuşlarla yapılıyor.



İngiltere'de yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek olan kol saati şeklindeki cep telefonunda e-posta gibi özellikler bulunmayacak olsa da üretici, tüketicileri bluetooh özelliğinden mahrum bırakmamış.



Iphone rekabeti



Firmaların bu denli ilginç tasarımla cihazlara dokunmatik ekran özellliğini entegre etmesinin arkasında Apple'ın cep telefonu pazarını alt üst eden ve 2007'den bu yana 17 milyon adet satma başarısını gösteren iPhone yatıyor.



Uzmanlara göre firmalar iPhone'un pazar payından almak için ilginç tasarımla dokunmatik ekranlılarını bu yılın ikinci yarısından itibaren piyasaya sürecek. (Gazeteport/Ekonomi)