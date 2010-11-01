-KOL NAKLİ YAPILAN HASTA PARMAKLARINI OYNATMAYA BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 01.11.2010 - Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in iki kolunun başarıyla nakledildiği Cihan Topal, parmaklarını oynatmaya başladı. Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk hasta olan 28 yaşındaki Cihan Topal, 37 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyor. Eşi Fatma Topal'ın refakat ettiği Cihan Topal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde kısa bir yürüyüş yaptı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cihan Topal, durumunun iyi olduğunu, bugünleri gördüğü için büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren ekiple Türkiye'de bir ilke imza attıklarını ifade eden Topal, ''Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim, yeniden doğmuş gibiyim şu anda'' dedi. Fizyoterapistler eşliğinde çalışmaya başladığını da belirten Topal, dikişlerinin alındığını, artık çok iyi olduğunu kaydetti. Topal iyileştikten sonra çocuğunu görmek, verici aileyle biraraya gelmek, abdest alıp namaz kılmak istediğini dile getirdi. Kollarında oluşan hissi anlatmaya çalışan Topal, ''Hani oturursun ayakların uyuşur, karıncalanır ya, ben de parmaklarımda bunu hissediyorum. Bunu hissetmek çok güzel'' diye konuştu. Kızı Necile ile telefonla konuştuğunu, sık sık ne zaman eve geleceğini sorduğunu bildiren Cihan Topal, 3 yaşındaki Necile'nin henüz olanları anlayamadığını söyledi. İyileşince otomobil kullanacağını, bisiklete bineceğini belirten Topal, doktorların, ''Altı aydan sonra ellerin artık senin ellerin olacak'' dediğini kaydetti. Kendisine nakledilen kolların sahibi Fatih Demirel'in ailesiyle de biraraya geldiğini belirten Topal, şöyle konuştu: ''Nakil kararı verilirken onların yanındaydım. Çok zor bir andı. Çocuklarının elleri bende yaşayacak. Onlar artık benim de ailem. Buradan çıktıktan sonra onları ziyaret etmek istiyorum.'' Cihan Topal, 2008'de kollarını kaybettiğinde bir gazetede haber okuduğunu, bu haberde Almanya'da çift kol nakli yapıldığını görünce şaşırdığını anlattı. Almanya'da yapılabilen naklin aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bir gün Türkiye'de de yapılabileceğine inandığını dile getiren Topal, ''Sonunda Türkiye'ye gelecekti. O günden itibaren araştırmaya başladım'' dedi. Eşi Fatma Topal da kocasının sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu, eşinin büyük bir mücadele verdiğini, bir an önce evlerine dönüp çocuklarıyla biraraya gelmek istediklerini söyledi. -''HIZLI İYİLEŞİYOR''- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında görevli Uzman Fizyoterapist Kadriye Tombak, Topal'a yaklaşık 20 gündür fizyoterapi programı uyguladıklarını anlattı. Parmaklarda küçük hareketlerin başladığını ifade eden Tombak, şöyle dedi: ''Baş parmak ve küçük parmakta bükmeler, yukarı kaldırma çalışmaları başladı. Tamamen iyileşmesi için kesin süre veremiyoruz. Cihan bu alandaki ilk hasta. Bir rehabilitasyon programı uygulanacak. Bunun 1, 1.5 yıl kadar süreceğini düşünüyoruz. Şu andaki gelişmeler sürecin hızlı olduğunu, ameliyatın başarılı geçtiğini gösteriyor.'' Aydın merkeze bağlı Umurlu beldesinde, 2008 yılında mısır silaj makinesinde geçirdiği kaza sonucu iki kolunu dirsek altından kaybeden Cihan Topal'a, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu 26 Eylül 2010 tarihinde nakledilmişti.