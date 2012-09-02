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Kokteylde bira içen iki ere 10 ay hapis

TGC Gediz fıkrateyninde Kasım ayında düzenlenen kokteyl iki ere pahalıya patladı

02 Eylül 2012 14:18

Somali’de korsanlara karşı mücadele veren Gediz fıkrateyninde verilen kokteylde bira içen 2 askere 10 ay hapis cezası verildiği öne sürüldü.
 
Somali’de korsanlarla mücadele etmek için Hint Okyanusu’na gönderilen TCG Gediz fıkrateyninde Kasım ayında düzenlenen kokteyl iki ere pahalıya patladı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Muskat Limanı’nda düzenlenen kokteylin ardından erler A.Y. ve Y.T., temizlik sırasında geriye kalan biraları içerken yakalandı.

Söz konusu iki er için “seferberlikte itaatsizlik” suçlamasıyla davası açıldı.

Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi, her iki askere 10'ar ay hapis cezası verdi.

Karara itiraz eden savcı, erlere “emre itaatsizlikte ısrar” suçundan ceza verilmesi gerektiğini savundu.

Savcı, “Rütbeli subaylar da içmiş. Erleri kokteyl yanıltmış, seferberliği bilemezlerdi” dedi.

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