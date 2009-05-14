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Politika

Köksal Toptan, Küba büyükelçisini kabul etti

14 Mayıs 2009 14:53

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal'ı kabul etti.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Abascal, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küba Halk Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Ricardo Alarcon'un davetini Toptan'a ilettiğini söyledi.

Görüşmede, iki ülke Meclisleri arasındaki ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Abascal, parlamentolar arasında dostane ilişkiler bulunduğunu belirtti.

Abascal, bütün alanlardaki ilişkilerin çok olumlu bir zemin üzerinde ilerlediğini belirterek, "Geleceğe dair beklentilerimiz de olumlu" dedi.

Büyükelçi Abascal, kültürel, ticari ve eğitim alanındaki ilişkilerin nasıl gittiğine konusunda Köksal Toptan'a bilgi sunduğunu ifade etti.

"Fidel Castro oldukça iyi"

Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun sağlık durumunun nasıl olduğuna ilişkin soruyu yanıtlarken de Abascal, Castro'nun 3 yıl önce çok ciddi mide ameliyatı geçirdiğini hatırlattı. "Sağlık açısından oldukça iyi" diyen Abascal, Castro'nun artık heyetleri kabul ettiğini, daha çok "danışman" gibi çalıştığını, uluslararası ve Küba'nın gündemindeki konulara ilişkin makaleler yazdığını söyledi.

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