Gemlik'teki 'müstehcen tabela' tartışmasında taraflar birbirlerini yalanladı

Gemlik Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz, Kokoş adlı mağazanın tabelasının müstehcen bulunduğu gerekçesi ile kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak, işyeri sahibi hakkında "Tabelanın korunması için bezi de kendisi temin etmiştir. Belediye ekipleri bu isteği geri çevirmemiştir. İşyeri sahibinin kendi verdiği bez ile kendi tabelası muhafaza altına alınmıştır" dedi. Kokoş mağazasının sahibi Burak Sancar ise, Yılmaz'ın açıklamalarını yalanlayarak, "Başkan Yılmaz açıklamaları tamamen yalan. Zabıta ekipleri mini etekli tabelayı kaldırmadan önce tabelada bulunan kadınların sadece bacaklarını branda ile örtmek istedi. Ben de bunun üzerine 'bu görüntü olarak çok çirkin olacak. Mağazamın görüntüsünü bozacak. Bari komple örtün' dedim ve örtüyü verdim" dedi.

'Ekiplerimiz tuzağa düşürülmüştür'

Başkan Vekili Yılmaz konunun basında yer almasının ardından bir kez daha açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Mini etekli kız resimlerinin tabela indirilme sürecinde çarşafla kapatıldığı iddiaları da çok saçma ve sansasyon oluşturma amaçlı bir iddiadır. İşyeri sahibi zabıta ekiplerimize, tabelayı sökeceğini, ancak tabelaya zarar gelmemesi için de üzerinin bezle korunmasını istemiştir. Tabelanın korunması için bezi de kendisi temin etmiştir. Belediye ekipleri bu isteği geri çevirmemiştir. İşyeri sahibinin kendi verdiği bez ile kendi tabelası muhafaza altına alınmıştır. Hem yönetmeliğe aykırı tabela, hem de tabela izninin alınmaması söz konusudur. Ayrıca işyeri açma ruhsatı da bulunmamaktadır. Seçim sürecinde karalama, çamur atma ve iftira kampanyalarına hizmet eden bu anlayışı kınıyorum. Zabıta ekiplerimiz ve tabelayı indiren ekibimiz, işyeri sahibi tarafından tuzağa düşürülmüştür. Türkiye genelinde kendi reklamını bizim üzerimizden yapmıştır. Yasal yollara başvuracağız. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

'Bari komple örtün dedim'

Yılmaz'ın açıklamasının ardından mağaza sahibi Burak Sancar, "Başkan Yılmaz açıklamaları tamamen yalan. Zabıta ekipleri mini etekli tabelayı kaldırmadan önce tabelada bulunan kadınların sadece bacaklarını branda ile örtmek istedi. Ben de bunun üzerine 'bu görüntü olarak çok çirkin olacak. Mağazamın görüntüsünü bozacak. Bari komple örtün' dedim ve örtüyü verdim. Zabıta ekipleri daha sonra, tabelayı söküp kaldırdılar. Durum bundan ibaret" dedi.

Daha önce ne olmuştu?

Gemlik ilçesinde Ahmet Dural Meydanı'nda geçen 7 Aralık tarihinde 'Kokoş Tekstil' adı altında bir kadın giyim mağazası açan ve iki mini etekli kadının fotoğrafının yer aldığı, 'Kokoş Tekstil' yazısı bulunan tabelayı asan Burak Sancar, aynı gün Gemlik Belediyesi zabıta ekiplerinin kendisine, "Bu 'Kokoş' yazısı müstehcen. Bunun kaldırılması gerek" diyerek, tabelayı önce çarşafla örttüklerini ve daha sonra da kaldırdıklarını iddia etmişti.

Gemlik Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz ise seçim öncesi bu tür olayların olabileceğini belirterek, "Reklam peşinde koşma, meşhur olma gayretleri olabilir. Söz konusu işyeri şu an itibariyle iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip değil. Söz konusu tabela da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilan ve reklam yönetmeliğine göre izin alınmış bir tabela değildir. Dolayısıyla ruhsat almadan yapılan bir faaliyeti de bizim arkadaşlarımız yasal işlem yapıyor. Durum bundan ibarettir" diye konuşmuştu.