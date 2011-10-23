-Kökenini Osmanlı arşivinden buldu TBMM (A.A) - 23.10.2011 - CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, Osmanlı arşivinden, ailesinin Kosova'nın bir köyünden göç ederek Türkiye'ye geldiğini öğrendiğini, kökenlerini arayan Balkan göçmenleri için bu arşivlerin daha kolay ulaşılır hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Gürkan, ailesinin Balkan göçmeni, kendisinin de Edirne İpsala'da doğumlu olduğunu belirtti. Ailesinin Balkanlar'dan göç ettiğini bildiğini, ancak buradaki kökenini her zaman merak ettiğini anlatan Gürkan, bunu öğrenebilmek için ilk olarak İpsala Nüfus Müdürlüğüne başvurduğunu, burada aile kayıtlarını araştırdığını anlattı. Gürkan, kayıtlarda dedesine kadar ulaşabildiğini, ancak onun da Edirne İpsala kaydı altında göründüğünü ifade etti. Gürkan, buradan da sağlıklı bir sonuç alamayınca eski bir nüfus müdürünün de yardımıyla Osmanlı kayıtlarına bakmaya karar verdiğini ve dedesinin babasına ilişkin bilgi aradığını kaydetti. Sonunda bir belgeye ulaştığını ancak bu kez Osmanlıcayı tercüme ettirmekte güçlük yaşadığını belirten Gürkan, şunları söyledi: ''Sonunda Başbakanlık Devlet Arşivleri'nde söz konusu belgeyi tercüme ettirdim ve kökenimin Kosova'da Belasisa adlı bir köye dayandığını öğrendim. Köye gittim, tabii kimse kalmamış. Ama ailemin Balkanlar'ın neresinden göç ettiğini öğrendim. Bu benim için önemliydi. Çünkü, 'Balkanlar'dan ama acaba Yunanistan'dan mı, Bulgaristan'dan mı nereden geldik?' diye hep merak etmişimdir. Yaşadığım bu süreçte, arşivin bir insanın yaşamında ne kadar önemli bir yer tutabileceğini anladım.'' Edirne'de nüfusun önemli bir bölümünü Balkan göçmenlerinin oluşturduğunu, bunlarının çoğunun kendisi gibi Balkanlar'daki kökenlerini merak ettiğini anlatan Gürkan, bu göçmenler için Osmanlı arşivlerinin daha kolay ulaşılır hale gelmesini istediğini söyledi. Osmanlıca konusunda eğitimli insanların bulunduğunu, ancak sayılarının yetersiz olduğunu vurgulayan Gürkan, ''Osmanlıca günümüz Türkçe'sine sanıldığı kadar kolay tercüme edilemiyor. Bu dili iyi bilen birinin olması gerekiyor. Bu süreçte, bu eksikliği de anlamış oldum'' diye konuştu. Gürkan, kendi yaşamında da önemine şahit olduğu arşivlerin kolay ulaşılır hale gelmesi için Parlamentoda da çaba sarf edeceğini söyledi.