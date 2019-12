'Kokainman değil, linç kampanyası'

T24 - Şarkıcı Tarkan'ın avukatı Yunus Egemenoğlu, uyuşturucu operasyonu gözaltısı, 4 günlük süreç ve sonrası ile konuyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin konuştu.



Yapılan haberlerin hepsini yalanlayan avukat Egemenoğlu, Ntv'de yayınlanan Canlı Gaste programında, serbest kaldıkları günkü açıklamalarına rağmen yayınların devam ettiğini söyledi.



'Linç kampanyası yapılıyor' diyen Egemenoğlu, "Sürekli olarak sustuk. Bu hukuka ve yargılamaya saygının göstergesiydi. Gözaltına alınan kişilerin sayısının çok olması nedeniyle ifadelerin alınması uzun sürdü.



Tarkan, adli makamlara ifade verdi ve mahkemeye dahi sevk edilmeden savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yazılı ve görsel medyayla bir şey paylaşılmadı ve sadece adli makamlara ifade verildi" dedi.





"Kokain bağımlısı değildir"



Egemenoğlu, Tarkan'ın gözaltına alınışı, neyle suçlandığı, evde ne bulunduğu, direnme olup olmadığı konularında, "Narkotik bir soruşturma ve 4 günlük süreç boyunca basında yer alan haberler... Biz 1 Mart'ta tüm soruların yanıtını veren bir açıklama yaptık.



Tarkan'ın evinde ya da üzerinde kesinlikle kokain bulunmamıştır. İddia edildiği gibi kokain bağımlısı değildir. Herhangi bir uyuşturudu madde bağılmlısı da değildir. Ortam sağlaması, ticaretinin içinde olması söz konusu değildir. Torbacılar diye ifade edilen hiç kimseyle ilişkisi yoktur. Torbacıların defterlerinde adı geçmemiştir. Herhangi bir suç örgütüyle hiçbir irtibatı yoktur. Polise direndiği haberleri doğru dedildir. Adli makamlara yardımcı olmuş, her türlü kolaylığı göstermiştir. Şoförüyle ilgili suç duyurusunda bulunmamıştır.



Ayrıca Tarkan, hukuka uygun ve insani bir muamale görmüştür. Soruşturma sonunda, ilk ifadeyi verdiği savcılık tarafından mahkemeye sevk edilemeden serbest bırakılmıştır" şeklinde konuştu.





"Tek kelime ile linç..."



Bir takım medya kuruluşlarında haberlerin halen devam ettiğini belirten Egemenoğlu, "Bağımlı olduğu haberleri ısrarla devam ediyor. Bağımlık ve depolaması söz konusu değil. Bu haberlerin devam etmesi insanın canını acıtıyor. Serbest bırakılmasına rağmen böyle olması tek kelime ile linçtir.



Çok ciddi anlamda üzüntü ve hayret içindeyiz. Herkes biliyor ki; yasalar nettir ve soruşturma gizlidir. Gizlilik kararı var. Savunma hakkı kutsaldır ve bunu engelleyecek her türlü hareket, bilgi, belge; doğru olsa bile ki değildir suçtur. Biz de gerçeklerin öğrenilmesi taraftarıyız. Yargı sonucunun beklenmesi konusunda hassas davranılmasını istiyoruz. Yargıya saygı için sustuk, bekledik ama biz aynısını göremedik" dedi.



Bazı medyada kuruluşlarının ilkeli yayın yaptığını söyleyen, çok sayıda radyo istasyonunda gözaltı sürecinde Tarkan şarkılarının çalınmasının duygulandırıcı olduğunu belirten Egemenoğlu, "Ama hala kokainman olduğu, kokain bulundurduğu haberleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.





"Hukuk herkese lazım olacak"



Basında yer alan bilgilerin nereden sızdığı konusunda Egemenoğlu, "Emniyet'ten bilgi sızdırma yok. Haberlerin hepsi yalan. Biri doğru olsa nereden sızdırıldı diyeceğiz ama öyle değil. Medyanın neden böyle davrandığını bilemiyorum ama bildiğim şey; mahkemece hüküm verilene kadar kişiler suçsuzdur. İnsan haklarının en temel öğelerinden biri masumiyettir. Hukuk herkese bir gün lazım olacak" şeklinde konuştu.





"Tarkan duruş sergiledi"



Avukat Egemenoğlu, basında yer alan haberlerle ilgili dava açılıp açılmayacağı konusunda, "Biz dava açmayacağız. Tarkan da bir duruş sergiledi. Geçmişteki benzer olayları da hatırlayalım. Tarkan her zamanki duruşunu sergiledi. Bu filmi biz ilk defa görmüyoruz. Yapılan şey sadece Tarkan'a karşı değil. Ülkemizde hukuk kurallarının çiğnenenmesine dur denmesi gerekiyor" dedi.





"Kelepçe takılması eleştirilmeli"



Egemenoğlu, yine basında yer alan kelepçe konusunda da, "Tarkan ismini bir kenarıya bırakalım. Hukuk devletlerinde kişilerin kaçma şüphesi yoksa kelepçeyle getirilmemesi gerekiyor. Tüm modern ülkelerde durum bu iken kalkıp 'neden kelepçesiz' haberleri yapılması enteresan. Uygulama doğru; kelepçesiz getirme doğru. Aslında kelepçe takılması eleştirilmelidir" dedi.





Tarkan ne hissediyor?



Egemenoğlu, yaşananlardan sonra Tarkan'ın durumu hakkında da, "Olayları yaşıyor ve izliyor. İnsan olarak, çocuk olarak yaşıyor. Annesi yaşıyor. Ailesi ve sevenleri var. O yüzden de daha çok üzülüyor. Haberler nedeniyle 4 günlük süreden çok daha fazla üzülüyor; ağlıyor.



Tüm bunların yanında, adliyeye getirildiği gün kendi şarkılarını mırıldanan sevenlerini düşünüyor. Tarkan, Türkiye'nin hukuk devleti olduğu ve bu kuralların uygulamasının tüm vatandaşlara düştüğünün tipik bir örneğini yaşıyor" ifadelerini kullandı.