T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kokaini nasıl sakladılar?

Narkotik polisi çok şey gördü ama böylesini görmedi. Kokain paketlerini kadının öyle bir yerine sakladılar ki..

28 Eylül 2008 03:00

İstanbul'da gerçekleştirilen ve özellikle havaalanı ve sokak satıcılarına dönük operasyonlarda 444 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Havalimanı güvenlik birimlerinin şüphelendiği Gineli bir kadın yolcunun mide ve rahim bölgesinde 650 gram kokain bulundu.

40 kapsül kokain

Olaya müdahil olan polis ekipleri, Gineli Marian D. isimli kuryenin röntgenini çekti. Yapılan incelemelerde kadın kuryenin midesinde 40 kapsül kokain tespit edildi. Çekilen röntgen filmlerinde dikkat çeken diğer ayrıntı ise kadın yolcunun rahim bölgesinde bile uyuşturucu taşıdığının belirlenmesi oldu.

Doktor kontrolünde yapılan bir operasyonla kadının rahim bölgesi tamamen çıkarılarak alınan 250 gramlık kokain paketi polisi bile hayrete düşürdü.

Rahime ameliyatla yerleştirilmiş

Operasyonu gerçekleştiren uzman doktorlar, bu miktardaki uyuşturucunun tıbbi bir müdahale olmaksızın insan bedenine yerleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Kurye kadından toplam 650 gram kokain çıktı. Marian D'nin Gine'den Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Olayla ilgili ifadesi alınan kadın kuryenin polise, kendisinin kaçırılarak uyuşturucunun rahmine zorla yerleştirildiğini söylediği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

20 günde 212 kg. eroin yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği çok sayıda operasyonda son 20 gün içinde yurtdışına gönderilmek üzere 212 kilogram eroin, 5 kilogram Afyon sakızı, 330 gram eroin ham maddesi olan Amfetamin ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda ise 219 kilogram esrar, 6 kilo 88 gram kokain, 11 kök Hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24