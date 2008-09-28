Kokaini nasıl sakladılar?

İstanbul'da gerçekleştirilen ve özellikle havaalanı ve sokak satıcılarına dönük operasyonlarda 444 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Havalimanı güvenlik birimlerinin şüphelendiği Gineli bir kadın yolcunun mide ve rahim bölgesinde 650 gram kokain bulundu.



40 kapsül kokain



Olaya müdahil olan polis ekipleri, Gineli Marian D. isimli kuryenin röntgenini çekti. Yapılan incelemelerde kadın kuryenin midesinde 40 kapsül kokain tespit edildi. Çekilen röntgen filmlerinde dikkat çeken diğer ayrıntı ise kadın yolcunun rahim bölgesinde bile uyuşturucu taşıdığının belirlenmesi oldu.



Doktor kontrolünde yapılan bir operasyonla kadının rahim bölgesi tamamen çıkarılarak alınan 250 gramlık kokain paketi polisi bile hayrete düşürdü.



Rahime ameliyatla yerleştirilmiş



Operasyonu gerçekleştiren uzman doktorlar, bu miktardaki uyuşturucunun tıbbi bir müdahale olmaksızın insan bedenine yerleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Kurye kadından toplam 650 gram kokain çıktı. Marian D'nin Gine'den Türkiye'ye geldiği belirlendi.



Olayla ilgili ifadesi alınan kadın kuryenin polise, kendisinin kaçırılarak uyuşturucunun rahmine zorla yerleştirildiğini söylediği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



20 günde 212 kg. eroin yakalandı



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği çok sayıda operasyonda son 20 gün içinde yurtdışına gönderilmek üzere 212 kilogram eroin, 5 kilogram Afyon sakızı, 330 gram eroin ham maddesi olan Amfetamin ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda ise 219 kilogram esrar, 6 kilo 88 gram kokain, 11 kök Hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.