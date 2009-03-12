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Magazin

Kokaine O.B. yüzünden başladım!

Mayıs'ta ilk duruşmaya çıkacak Deniz Seki'nin günlüğünde yazılı olan anıları magazin dünyasının başını çok ağrıtacak.

12 Mart 2009 02:00

Uyuşturucu satmak suçundan tutuklanan ve mayısta ilk duruşmaya çıkacak olan Deniz Seki'nin günlüğünde yazılı olan anıları ve ifadeleri ortalığı karıştıracak.

Takvim gazetesinin haberine göre; ünlü şarkıcı Deniz Seki gözaltına alındıktan sonra evinde yapılan aramada bir "günlük" ele geçirildi. Deniz, bu günlüğe kimlerle, ne zaman ve nerede uyuşturucu kullandığını not etti... Bunun üzerine savcı; daha önce hâkimin serbest bıraktığı ünlü şarkıcının tutuklanmasını talep etti. Ve Deniz Seki tutuklandı.

Günlükte adı geçen ünlüler

Seki, her ne kadar "Sadece içiciyim" diye kendisini savunmaya çalışsa da savcı aynı görüşte değil. Soruşturmayı sürdüren savcı, Deniz Seki'nin günlüğünden yola çıkarak, operasyonu genişletme kararında. "Kedi" adı verilen operasyon kapsamında günlükte adı geçen ünlü şarkıcılar ve mankenlerin "uyuşturucu sorgulaması" için gözaltına alınacağı öne sürülüyor.

‘Üzüntümü unutmak için başladım’

İddiaya göre Deniz Seki, uyuşturucu kullanmaya nasıl başladığını ve kimlerle birlikte kokain içtiğini şu cümlelerle anlatıyor: Kokaine O.B.'den ayrıldıktan sonra başladım. Depresyona girmiştim ve sürekli kilo alıyordum. Hem üzüntümü unutmak hem de kilo vermek için kokain kullanıyordum. Uyuşturucuyu 8 yıldır M.Ç.'den temin ediyordum. Bir süre önce bırakmaya çalıştım. Bu sırada asistanım Özge Tarhan intihar etti. Çok üzülmüştüm, ondan sonrada bir türlü kurtulamadım.

Koğuş arkadaşları çete sanığı

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve Tevkif Evi'nde bulunan Deniz Seki, 26 kişilik koğuşta uyuşturucudan yatan tek kadın. Deniz'in koğuş arkadaşları arasında kimsesiz yaşlıları öldürdükten sonra gayrimenkul ve banka hesaplarına el koyan çeteye mensup kadınlar, zimmetçi bankacılar ve karşılıksız çekten hapis cezası alanlar bulunuyor.

Günlükte her şeyi yazmış

Uyuşturucu satmak ve kullananlara yer temin etmekle" suçlanan Seki'nin günlüğüne not düştüğü anıları bununla bitmiyor. Deniz Seki, günlüğünde kokain kullandığı magazin dünyasının ünlülerinden Y.T., İ.T.,D.A. ve çok yakın arkadaşı olarak tanınan N.Ü.'den de bahsediyor. Ayrıca kokain alemi yaptıkları mekanlardan ve birlikte uyuşturucu kullandığı kişilerden de ayrıntılarıyla söz ediyor.

Çocuklu biriyle birliktelik hataydı

Deniz Seki, cezaevine girdikten sonra koğuş arkadaşlarının ilk sorduğu Hüsnü Şenlendirici oldu. Deniz, evli ve çocuklu bir erkekle birlikteliğinin yanlış olduğunu söyleyen mahkumlara, "Bir arkadaş ortamında tanıştık. Aynı gece aramızda yakınlaşma oldu. Şimdi çok pişmanım" diyor.

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