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Dünya

Kokainden yemek takımı

İspanya'da polis, sıkıştırılmış 20 kilogram kokainden yapılmış komple yemek takımı ele geçirdi

21 Mart 2009 02:00

İspanya'da polis, sıkıştırılmış kokainden yapılmış yemek takımı ele geçirdi.

Polis, 20 kilo kokainden yapılmış, tabaklar, çanaklar ve fincanlardan oluşan 42 parça "komple yemek takımının", anlaşılmasın diye maviye boyanmış ve üzerinin çiçeklerle süslenmiş olduğunu bildirdi.

Yemek takımı şeklinde kokainin Venezuela'dan postayla Barcelona'daki 35 yaşındaki bir kişiye gönderildiği belirtildi. Polis tutuklanan söz konusu kişinin, Venezuela uyuşturucu mafyası tarafından, paketi çete üyelerine teslim etmek üzere almaya zorlandığını tahmin ediyor.

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