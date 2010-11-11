-KÖK HÜCRESİYLE FARE KASLARINDA BÜYÜME SAĞLANDI CHICAGO (A.A) - 10.11.2010 - ABD'nin Colorado Boulder Üniversitesi bilimadamları, farelere aşıladıkları kök hücreyle, kemirgenlerin kaslarında birkaç günde iki misli onarım ve büyüme kaydetti. Science Translational Medicine tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, Dr.Bradley Olwin ve ekibi, ''Fare kaslarında kök hücrenin olağaünüstü iyileşme sağlaması bizi şaşırttı'' dedi. Dr. Olwin, kas yapısına destek ve kuvvet sağlayan mekanizmanın ileride insanda yaralanmalarda ve yaşlanmada kullanılabileceğini bildirdi. Araştırma sonuçlarına göre, fare ayak kaslarında kök hücre nakli yüzde 170 büyüme sağladı. Araştırmayı, ABD'nin Ulusal Sağlık Kas Distrofisi Birliği destekledi.