-KÖK HÜCREDEN RETİNA ELDE EDİLDİ PARİS (A.A) - 06.04.2011 - Embriyo kök hücrelerden retina elde edildi. İngiliz bilimadamları Robin Ali ve Jane Sowden, laboratuvar ortamında farelerin kök hücrelerinden retina elde etmeyi başardı. Araştırmacılar, çalışmalarının görme engelli hastaların tedavisinde umut ışığı olabileceğini, kök hücreleri sayesinde hastanın görme yetisine kavuşabileceğini belirttiler. Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı. Aynı alanda çalışan Fransız bilimadamı Olivier Goureau, çalışmanın "son derece yenilikçi" olduğunu belirtti ancak insan gözünün yapısı fareninkine benzese de, özellikle fotoreseptörler (ışığa duyarlı sinir hücreleri) gibi farklılıkların bulunduğuna dikkati çekti.