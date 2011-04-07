T24 LogoT24 Logo
Dünya

KÖK HÜCREDEN RETİNA ELDE EDİLDİ PARİS (A.A)

07 Nisan 2011 01:58

-KÖK HÜCREDEN RETİNA ELDE EDİLDİ PARİS (A.A) - 06.04.2011 - Embriyo kök hücrelerden retina elde edildi. İngiliz bilimadamları Robin Ali ve Jane Sowden, laboratuvar ortamında farelerin kök hücrelerinden retina elde etmeyi başardı. Araştırmacılar, çalışmalarının görme engelli hastaların tedavisinde umut ışığı olabileceğini, kök hücreleri sayesinde hastanın görme yetisine kavuşabileceğini belirttiler. Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.  Aynı alanda çalışan Fransız bilimadamı Olivier Goureau, çalışmanın "son derece yenilikçi" olduğunu belirtti ancak insan gözünün yapısı fareninkine benzese de, özellikle fotoreseptörler (ışığa duyarlı sinir hücreleri) gibi farklılıkların bulunduğuna dikkati çekti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24