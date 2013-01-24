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Sağlık

Kök hücreden böbrek üretilebilecek

Japon bilim insanları, ilk kez kök hücreden böbrek dokusu üretilebileceğini kanıtladı

24 Ocak 2013 14:16

Japon bilim insanları, kök hücreden böbrek dokusu üreterek bir ilke imza attı. Uzmanlara göre, araştırma beklenen sonucu verirse böbrek hastalıklarının tedavisinde önemli adımlar atılabilir.

Japon bilim insanları, ilk kez kök hücreden böbrek dokusu üretilebileceğini kanıtladı.

Kyoto Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, her türlü organa göre ‘programlanabilir’ durumdaki kök hücreleri böbrek dokusu haline getirildi. Bir sonraki aşamada, hasarlı böbreklerin bu dokuyla tedavisi test edilecek.

Araştırmayla henüz laboratuvar kök hücreden bütün bir böbrek üretilmesini amaçlanmıyor. Ancak testler planlandığı gibi giderse, yeni dokular sayesinde hasarlı böbreğin kendi kendini onarması sağlanabilecek.

Böbrek, hasar aldığında kendiliğinden iyileşmesi zor bir organ olduğu için, bu gelişme bir ilk niteliği taşıyor. Araştırma, özellikle diyalize bağlı yaşayan böbrek hastalarının tedavisinde önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

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