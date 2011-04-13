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Dünya

Kök hücreden böbrek üretildi!

Uzmanlar 10 yıl içinde insanın kendi vücudundan üretilen yapay böbrekle yaşayabileceğinin müjdesini verdi.

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Hayvan kök hücresinden yarım santimlik böbrek üretildi. Uzmanlar 10 yıl içinde insanın kendi vücudundan üretilen yapay böbrekle yaşayabileceğinin müjdesini verdi.

İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, bir hayvan kök hücresi, insan amniyotik sıvısıyla birlikte laboratuvar ortamında deneye tâbi tutuldu. Deneyde, yarım santim boyunda yapay böbrek elde edildi. Bu boyut, şimdilik yalnızca bir ceninin böbreğinin ebatına denk. Sonraki hedef, aynı işi bu kez insan kök hücresiyle yapmak ve yetişkin insan böbreği boyutlarını yakalayabilmek.


10 yıla nakil başlar 

Eğer her şey yolunda giderse, yaklaşık 10 yıl içerisinde, yaşaması için böbrek nakli yapılması gerekecek kişiler, kendi vücutlarından alınan kök hücre ve amniyotik sıvı örnekleriyle hazırlanmış yapay böbrekle yaşayabilecek. Araştırma ekibinin başında bulunan Fizyolog Terapist Jamie Davies, yapay böbrek üretildiğinde her yeni doğan bebekten amniyotik sıvı örneği alınması gerekeceğini söyledi.  Bunun, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek olası böbrek hastalıklarına önlem olarak saklanması ve nakli gerektiği zaman da, kök hücreden yapay böbrek üretilmesi için kullanılması gündeme gelecek.



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