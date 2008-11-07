Kök hücreden beyin dokusu yapıldı

Radikal’de yayımlanan habere göre; enstitüden yapılan açıklamada, dokuların, insan fetüslerinde görülen yapıya çok benzer bir şekilde dört ayrı bölgeye ayrıldığı ve elektrik sinyalleri iletmek gibi sinirsel aktiviteleri yönettiği belirtildi. Kök hücre araştırmaları, kanser ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde ya da hücre, doku ve organların değiştirilmesi gereken durumlarda potansiyel kurtarıcı olarak görülüyor. Araştırma ekibinin önceki çalışmalarında kök hücrelerin farklı hücrelere ayrıştırılabileceği görülmüştü ancak şu ana kadar çalışan farklı dokulara dönüştürülmemişti.Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, “Yenileyici bir terapide, basit hücre nakilleriyle sadece belli sayıda hastalıklar tedavi edilebilir. Dokuları nakletmekse çok daha büyük tedavi imkânları yaratır” denildi. Dokular ayrıca alzheimer hastalığının nedeni gibi konuları araştırma ya da aşı geliştirme gibi çalışmalar için de minik organlar görevini görebilecek.