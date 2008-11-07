T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kök hücreden beyin dokusu yapıldı

Japon araştırmacılar, dünyada ilk kez kök hücrelerden, işleyen beyin dokusu yarattıklarını açıkladı.

07 Kasım 2008 02:00

Japon araştırmacılar, dünyada ilk kez kök hücrelerden, işleyen beyin dokusu yarattıklarını açıkladı. Yeni bir tedavi umudu yaratan ve hükümet destekli araştırma enstitüsü RIKEN’da gerçekleştirilen çalışma için insan embriyonundan alınan kök hücreler, beynin ana kontrol bölgesi olan serebral korteks dokusu yaratmak üzere kullanıldı.

Beyin en hızlı 39 yaşında çalışıyor

Beyin sağlığınızı cevizle koruyun

Radikal’de yayımlanan habere göre; enstitüden yapılan açıklamada, dokuların, insan fetüslerinde görülen yapıya çok benzer bir şekilde dört ayrı bölgeye ayrıldığı ve elektrik sinyalleri iletmek gibi sinirsel aktiviteleri yönettiği belirtildi. Kök hücre araştırmaları, kanser ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde ya da hücre, doku ve organların değiştirilmesi gereken durumlarda potansiyel kurtarıcı olarak görülüyor. Araştırma ekibinin önceki çalışmalarında kök hücrelerin farklı hücrelere ayrıştırılabileceği görülmüştü ancak şu ana kadar çalışan farklı dokulara dönüştürülmemişti.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, “Yenileyici bir terapide, basit hücre nakilleriyle sadece belli sayıda hastalıklar tedavi edilebilir. Dokuları nakletmekse çok daha büyük tedavi imkânları yaratır” denildi. Dokular ayrıca alzheimer hastalığının nedeni gibi konuları araştırma ya da aşı geliştirme gibi çalışmalar için de minik organlar görevini görebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24