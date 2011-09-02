-Kök hücreden alyuvar ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Kök hücreden alyuvar üretildi. Laboratuvarda kök hücreden alyuvarlar üretmeyi başaran Fransa'daki Saint-Antoine Hastanesinden Profesör Luc Douay ve ekibi, ilk kez bu alyuvarları bir kişiye nakletti. Nakledilen alyuvarların normal alyuvarlar gibi faaliyet gösterdiği belirtildi. Araştırmanın sonuçları Amerikan "Blood" (Kan) dergisinde yayımlandı. Son yıllarda "yapay kan" konusunda yapılan araştırmalar artsa da bugüne dek başarı sağlanamamıştı. Binlerce kişinin katıldığı araştırmalar sonunda yapay hemoglobinlerin (alyuvarlara rengini veren ve oksijen taşıyan protein) kalbe zarar verdiği ve kalp krizi riskini yüzde 30 artırdığı belirlenmişti. Konuya ilişkin makale, Fransız "Le Figaro" gazetesinin internet sitesinde de yayımlandı.