'Kök hücre transferi dünyada hala deneyimlenen bir tedavi yöntemidir'

Türk Nöroloji Derneği (TND), son günlerde bazı nörolojik hastalıkların kök hücre transferi ile tedavisinin mümkün olduğu yönündeki iddialar hakkında “ALS gibi nörolojik hastalıkların kök hücre transferiyle tedavisi kanıtlanmış bir yöntem değildir” açıklamasını yaptı.

Türk Nöroloji Derneği’nden yapılan açıklamada, Kök hücre tedavisinin insan vücudunda onarım sürecini hızlandırması açısından tüm dünyada hala ‘deneyimlenen’ bir tedavi yöntemi olduğu ve hiçbir nörolojik hastalık üzerinde iyileştirici etkisinin kanıtlanmadığı belirtildi.

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Zaman zaman kök hücre transferi ile ALS başta olmak üzere bazı nörolojik hastalıkların tedavisine yönelik haberler çıkmakta, hasta ve hasta yakınları hekimlerimize ve kurumlarımıza bu konuda umutla başvuruda bulunmaktadır. ALS hastalığını tedavi ettiği öne sürülen kök hücre transferi, dünyanın hiçbir ülkesinde ALS hastalığının tedavisi için kanıtlanmış bir tedavi yöntemi değildir. ALS hastalarımıza ve yakınlarına, kök hücresini mutlak tedavi edici bir yöntem olarak sunan, maalesef ‘karşılığı olmayan umutlar’ vaat eden ve bilimsel yaklaşımdan uzak haberlere itibar etmemelerini önemle hatırlatmak isteriz. Konu ile ilgili soruları olan hasta ve hasta yakınları Türk Nöroloji Derneği ile irtibata geçebilirler. Hastalarımızı boş yere umutlandıran ve ticari amaçla uygulanan bu girişimlerin durdurulması konusunda yetkili mercileri göreve çağırıyoruz.”

AmiyotrofikLateral Skleroz (ALS) kaslarda kuvvet kaybı, erime ve incelmeye yol açan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olarak tanımlanıyor.

(ntvmsnbc)