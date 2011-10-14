-Kök hücre teknolojisi ve gen terapisi birlikte kullanıldı ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Bilim adamları, kök hücre teknolojisiyle gen terapisini ilk kez bir hastada birlikte kullandılar. Araştırma, genetik hastalıklardan muzdarip kişilerin bir gün kendi hücreleriyle tedavi edilebileceği anlamına geliyor. Cambridge Üniversitesi ve Wellcome Trust Sanger Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada bilim adamları, genetik karaciğer hastalığı olan hastadan bir deri hücresi alarak bu hücreyi kök hücresine çevirdiler. Hücredeki mutasyon, moleküler neşter kullanılarak çıkarıldı ve doğru bileşenin eklenmesiyle genetik bozukluk düzeltildi. Daha sonra kök hücreler, karaciğer hücresine dönüştürüldü. Araştırmacılar, elde edilen yeni hücrelerin normal salgılama ve işlevlerini yerine getirmeye başladığını belirtti. Bilim adamları, araştırmayı yeni tedavilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak niteledi. Şimdiye kadar genetik hastalığı olan kişilerden alınan kök hücreler, bozuk genetik kodu taşıdıkları için hastalığın tedavisinde kullanılamıyordu. Organ nakli, genetik karaciğer hastalıklarında tek tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Ancak hastalar, ameliyatın ardından organ reddini önlemek için tüm hayatları boyunca ilaç kullanmak zorunda kalıyor.