Kök hücre bağışı için 2 bin kilometre pedal çevirecek 

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel\'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ başına dikkat çekmek için Adana\'dan, İstanbul\'a 17 kentten geçerek bisikletle gitmek için yola çıktı.

Kemal Yücel, 28 Şubat 2013\'te oğlunu kaybettikten sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği\'ni kurdu. Pek çok hasta çocuk için çeşitli kampanyalar düzenleyen Yücel, çocuklar ve aileleri için de yardım kampanyaları başlattı. Kök hücre bağışına dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kemal Yücel, Adana\'dan İstanbul\'a bisikletle gitmek için yola çıktı. Uğur Mumcu Meydanı\'nın da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, yaklaşık 2 bin kilometre yolu bisikletle gideceğini söyledi. Yücel, şöyle dedi:

\"Bisikletli guruplar beni şehir girişlerinde karşılayacaklar. Daha sonra şehirlerde farkındalık turları atacağız. Ardından o ilde bulunan hastanelerde çocukları ziyaret edip oyuncaklar, hediyeler dağıtacağız. Daha sonra da kök hücre bağışı kampanyası yapacağız. Rota üzerinde bulunan 17 şehirde bu etkinlikleri yapacağız. Yolculuğum 23 gün sürecek.\"

Yücel\'i uğurlamaya gelen Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, böyle bir etkinliğin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyleyerek, kök hücre bağışının çok önemli olduğunu vurguladı. Kemal Yücel, daha sonra bisikletli grup ile beraber yola çıktı.



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