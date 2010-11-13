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Yaşam

Koğuşunda kendini astı

19 yaşındaki Şahin Yavuz, koğuşunda kendini asarak öldürdü.

13 Kasım 2010 02:00

T24- Uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatan 19 yaşındaki Şahin Yavuz, koğuşunda kendini asarak öldürdü.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyon düzenledi.

19 yaşındaki Şahin Yavuz, Aksaray - Adana karayolu üzerinde durduruldu, özel otomobilin benzin deposunda arama yapıldı. Yaklaşık 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Şahin Yavuz, uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.



Şahin Yavuz'la ilgili haber ise dün akşam saatlerinde geldi. Yavuz'un konulduğu cezaevi koğuşunda kendini asarak, intihar ettiği kaydedildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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