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Yaşam

Köftecinin iş ilânı: Facebook, Twitter, Instagram kullanmayan eleman aranıyor

"İnsanlarımızın yüzde 99’u sosyal medyanın esiri olmuş durumda"

25 Eylül 2016 20:38

Manisa’da köfteci dükkanı bulunan Fatih Yerkazan, dükkanının kapısına ‘'Android telefonu olmayan, Facebook, Twitter, Instagram kullanmayan eleman aranıyor'’ ilanı astı. Yerkazan, görenlerin dikkatini çeken yazı hakkında kriterlere uygun eleman buluncaya kadar asılı kalacağını söyledi.

İlandaki kriterlere uygun eleman bulana kadar ilanın asılı kalacağını vurgulayan Yerkazan, şöyle dedi:

“İnsanlar artık akıllı telefonlarla birlikte Facebook, Twitter ve Instagram’ı kullanarak hayatlarından uzaklaşıyorlar. İnsanların işlerine saygılarını kaybettiklerini gösterebilmek ve herkesin çalışma hayatlarında bu gibi nedenlerle iş bulamadıklarını ortaya çıkarmak için verdiğim bir mesaj. Bu tür elemanlar ile kesinlikle çalışmayacağım. Kesinlikle iş yerinde cep telefonu kullanmayan elemanları tercih edeceğim. Çok nadir de olsa bu kriterlere uyan eleman arkadaşlarımız çıkıyor ama insanlarımızın yüzde 99’u sosyal medyanın esiri olmuş durumda. Hayatlarını bunlarla devam ettiriyorlar. Bütün yaşamlarını bunların üzerinden çeviriyorlar.”

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