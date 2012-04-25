Kofi Annan: Esed oyunu kurallarıyla oynamıyor

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan BM gözlemcilerinin görev yaptıkları bölgelerden ayrıldıkları an saldırıların başladığını söyledi. Esed'i oyunu kurallarıyla oynamamakla suçlayan Annan, "Bu endişe verici bir durum" dedi.



Suriye özel temsilcisi Kofi Annan adına açıklama yapan sözcüsü Ahmed Fevzi, uydu fotoğraflarının yerleşim bölgelerinden ordunun çekilmediğini açıkça gösterdiğini belirtti.

Fevzi, "BM gözlemcilerinin gittiği bölgelerde silahlar susuyor. Ancak onlar bölgeyi terk edince, çatışmalar yeniden başlıyor. Bunları belgeleyecek yeterince bilgi elimizde var. Bu kabul edilemez bir durum" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler gözlemcileri ile görüşen halkın da saldırıya uğradığını belirten Fevzi, "Suriye’de kabul edilemez oranda şiddet yaşanmaktadır" dedi.



11 BM gözlemcisi Suriye'de



BM Güvenlik Konsey dönem başkanı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice da, Suriye'de şu an 11 BM gözlemcisinin bulunduğunu, bunlardan ikisinin Humus'ta, ikisinin de Hama'da görev yaptıklarını açıkladı.



Bir ay içinde 100 gözlemci buluncak



Rice, ''BM yetkililerinin tahminine göre Suriye'de 30 Nisan'da 30 gözlemci, bir ay içinde de 100 gözlemci bulunacak'' dedi.

Rice, verilen bilgiye göre, Suriye yönetiminin, uyruğundan dolayı en az bir gözlemcinin ülkede gözlemci olarak çalışmasını reddettiğini ve UNSMIS'de görev yapacak personelin ''Suriye'nin Dostları Grubu'na'' üye devletlerin vatandaşları olmalarını istemediğini beyan ettiğini, ancak BM'nin bunu kabul etmediğini de belirtti.



70 kişi yaşamını yitirdi



Son olarak Suriye’de muhalifler, pazartesi günü çoğu Hama kentinde olmak üzere 70 kişinin öldüğünü öne sürdü. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz yılın mart ayında başlayan gösteri ve çatışmalarda şu ana kadar 9 bin civarında insanın öldüğünü belirtiyor.

Suriye hükümeti ise şubat ayında yaptığı açıklamada bir yıl içinde toplam 3 bin 838 kişinin öldüğünü, bunların 2 bin 493'ünün sivil ve bin 345'inin asker ve polis olduğunu bildirmişti.