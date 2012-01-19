Kodak iflas etti!

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Dijital kamerayı icat etmişti

Kodak, geçen Kasım'da 500 milyon dolar borç bulamaması veya patentlerini satamaması halinde 2012'de ayakta kalamayabileceği uyarısında bulunmuştu.Dünyanın her yerinde ofisi ve çalışanı olan Kodak'ın maliyetinin yüksek olması ve satışlarının azalması, nakdinin hızla azalmasına yol açtı.Kodak'ın nakdi geçen Eylül sonunda bir yıl içinde yüzde 38 azalarak 862 milyon dolara geriledi.1888 yılında kurulan Kodak, nakit bulmak için, geçen Temmuz'dan bu yana 1100 dijital patentini satmaya çalışıyordu.Kodak, 1975'te dijital kamerayı icat etmişti. Ancak şirket, bu yeniliği kâra dönüştürmekte başarısız oldu. Fotoğraf filmini de icat eden Kodak, renkli film markası Kodachrome'la bir şarkıya bile konu olmuştu. Paul Simon'ın Kodachrome adlı şarkısı 1973'te ABD'de Billboard 100 listesinde 2 numaraya kadar yükselmişti.