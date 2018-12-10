‘Kod 10.0 Balıkesir' projesine ilgi büyük

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi tarafından başlatılan ve Endüstri 4.0’ın eğitim kapısı olan ‘Kod 10.0 Balıkesir’ projesine, öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Endüstri 4.0\'ın eğitim kapısı \'Kod 10.0 Balıkesir\' projesi, Karesi ilçesindeki okullarda ve Karesi Kent Konseyi binasındaki atölyelerde öğrencilerin yoğun ilgilisi ile karşılaşıyor. İlkokuldan üniversite öğrencisine kadar tüm öğrencilere hitap eden Kodlama Atölyesi\'nde, öğrenciler hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çaba sarf ediyor. Türkiye\'nin Endüstri 4.0\'da dünya ile yarıştığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Karesi\'de açtıkları Robotik ve Kodlama atölyelerinin bir başlangıç olduğunu belirtti. Karesi Belediyesi olarak gençleri iyi bir geleceğe hazırlamak istediklerini belirten Yılmaz, \"Zihinsel olarak hazır olduğumuzda kaynak mutlaka bulunur. Yeter ki öğrenmeyi arzulayan öğrenciler, öğretmeye ve yönlendirmeye istekli eğitimciler ve bu işe sahip çıkacak bir yönetim anlayışı olsun. Şu anda görüyorum ki atölyelerimiz bir gün dahi boş kalmıyor. Bu durum bizleri sevindiriyor\" dedi.

7 PİLOT OKULA ATÖLYE KURULDU

Dünyanın son 30 yıldır büyük değişim içinde olduğunu ifade eden Yılmaz, \"Her şey ve herkes, değişimin bu hızına ve yeniliklere uyum sağlamak zorunda. Bu hızlı değişim, yaşama ve topluma uyum sağlama sürecinde herkese, özellikle de biz eğitimcilere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Sağlıktan eğitime, üretimden ekonomiye kadar yepyeni bir çağ içerisindeyiz. Endüstri 4.0’ın yani dördüncü endüstri devriminin konuşulduğu bugünlerde eğitimin bu değişime ayak uydurması ve hatta yön vermesi gerekiyor. 4.0 endüstri devrimi; sanayinin dijitalleşmesi, otomasyonunun sağlanması, yüksek teknolojiyle donatılması anlamına geliyor\" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, çağa ayak uydurmak için Karesi\'de toplam 6 okulda Kodlama Atölyeleri oluşturduklarını, bu sayıyı daha da yukarılara çekeceklerini söyledi.



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