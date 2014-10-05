Koçunu kurban etmedi, papyon takıp birlikte dolaşıyor

Bursa’da yaklaşık 6 ay önce aldığı kuzuyu Kurban Bayramı’nda kesmek için evinin bahçesinde beslemeye başlayan Teyfik Gülay bir süre sonra hayvanın kendisine alıştığını gördü. Bunun üzerine kurban için yenş bir koç alan Gülay, eski koçuna papyon takarak yanında gezdirmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan koç, yaşlı adamın attığı her adımda yanında oluyor. Alışveriş için girdiği mağazalarda, tatil için gittiği denizde bile yanından ayrılmayan koç, sahibine yakınlığı sebebiyle de kesilmekten kurtuldu.

Koçuna Murat ismini verdi

Evinde tek başına yaşayan yaşlı adam, sevimli koçuyla da adeta arkadaş oldu. Kurban Bayramı’nda kesmek için yeni bir koç edinen Gülay, ‘Murat’ ismini verdiği eski koçuna ise papyon takarak bayram ziyaretine çıktı. Bayram sabahında namaza gittikten sonra evine gelen ve koçuna papyon takan Gülay, onu öperek bayramlaştı. Ardından ‘Murat’ ile birlikte esnaf ve komşularına bayram ziyarete gitti. Teyfik Gülay, Murat yerine 800 liraya satın aldığı başka bir koyunu kurbanlık etti