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Ekonomi

Koç'un üst yönetiminde sürpriz ayrılık

Koç Holding'in üst yönetiminde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt görevlerinden ayrılıyor.

Koç Holding'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Sayın Tayfun Bayazıt, 1 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla, kendi isteğiyle bu görevlerinden ayrılacaktır. 

4 yılı aşkın bir süredir grubumuzun bankacılık ve sigortacılık alanındaki gelişimine katkılarından dolayı Sayın Tayfun Bayazıt’a teşekkür eder ve kendisine bundan sonraki yaşamında başarı ve mutluluklar dileriz. 

Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, yönetim kurulu üyesi seçilmesinin ardından Sayın Mustafa V. Koç’un seçilmesi planlanmaktadır. 

Sayın Bayazıt’tan boşalacak Bankacılık ve Sigortacılık Grubu Başkanlığı görevine, 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle, Yapı Kredi Murahhas Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Faik Açıkalın atanacaktır. Sayın Açıkalın’a bu yeni ve ilave sorumluluklarında başarılar dileriz." 


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