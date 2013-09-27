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Ekonomi

Koç'un aldığı o ihale iptal edildi

Koç grubuna ait RMK Marine'in kazandığı ihale iptal edildi

27 Eylül 2013 13:07

Koç Grubu'na ait RMK Marine şirketinin ihalesini kazandığı MİLGEM projesi ihalesi iptal oldu. Başbakan Erdoğan'ın katıldığı toplantıda ihalenin yenilenmesine karar verildi.
 
Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında açılan ihaleye giremeyen firmalar Başbakanlık Teftiş Kurulu’na şikayette bulunmuştu. 
 
Savunma Sanaayi Müsteşarlığı’na gelen müfettişler tüm ihale dosyalarını tek tek inceledi. 
 
Milli Gemi Projesi kapsamında Heybeliada ve Büyükada adlı savaş gemileri tamamlandı. Koç grubuna ait RMK Marine, bunlara ek olarak kazandığı ihale diğer gemileri yapacaktı. Firmaların şikayetleri ve müfettiş raporları üzerine Başbakan Erdoğan son noktayı koydu ve toplantıdan “ihalenin yenilenmesi” kararı çıktı.

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