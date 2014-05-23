T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Koç'tan Kalamış Marina'ya 664 milyon dolar

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 664 milyon dolarla Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından verildi

23 Mayıs 2014 19:33

Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklif 664 milyon dolarla Tek-Art Kalamış verdi. Koç grubu, 664 milyon dolar ödeyerek 30 yıl süre ile işletme hakkını kazanmış oldu.    

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 30 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde nihai pazarlık yapıldı.


En yüksek teklif Tek-Art'tan


Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 664 milyon dolarla Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından verildi. Koç Holding'in yüzde 75.92 hisseye sahip olduğu Tek-Art, 1999 yılından beri Setur Marinalar Zinciri altında marinanın işletmesini sürdürüyordu.


İhale süreci


İhalenin elemesiz turunda elde edilen en yüksek tutar 376 milyon dolar oldu. İlk elemeli turda elde edilen en yüksek tutar 424 milyon dolar oldu. Akın Holding - Edip Gayrimenkul OGG elendi. İkinci elemeli turda en yüksek teklif 469 milyon dolar olurken, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi elendi. Açık artırma sürecinde Dati Yatırım Holding elendi.


Açık artırma 495 milyon dolarla başladı


Açık artırma 495 milyon dolarla başladı. Açık artırma sürecinde Tepe-Kaya OGG çekildiklerini açıkladı.


Ağaoğlu çekildi


Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun da yer aldığı Akdeniz İnşaat (Ağaoğlu Şirketler Grubu) -Yılport Holding OGG teklifin 600 milyon doları geçtiği ihaleden çekildiklerini açıkladı.


İşletme hakkı 30 yıl


Türkiye’nin denizde bağlama kapasitesi açısından en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirildi. İşletme hakkı süresi 30 yıl olarak belirlendi.

ETİKETLER

kalamış marinakoçistanbulaçık artırmaihale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24