Koç'tan Kalamış Marina'ya 664 milyon dolar

Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklif 664 milyon dolarla Tek-Art Kalamış verdi. Koç grubu, 664 milyon dolar ödeyerek 30 yıl süre ile işletme hakkını kazanmış oldu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 30 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde nihai pazarlık yapıldı.



En yüksek teklif Tek-Art'tan



Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 664 milyon dolarla Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından verildi. Koç Holding'in yüzde 75.92 hisseye sahip olduğu Tek-Art, 1999 yılından beri Setur Marinalar Zinciri altında marinanın işletmesini sürdürüyordu.



İhale süreci



İhalenin elemesiz turunda elde edilen en yüksek tutar 376 milyon dolar oldu. İlk elemeli turda elde edilen en yüksek tutar 424 milyon dolar oldu. Akın Holding - Edip Gayrimenkul OGG elendi. İkinci elemeli turda en yüksek teklif 469 milyon dolar olurken, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi elendi. Açık artırma sürecinde Dati Yatırım Holding elendi.



Açık artırma 495 milyon dolarla başladı



Açık artırma 495 milyon dolarla başladı. Açık artırma sürecinde Tepe-Kaya OGG çekildiklerini açıkladı.



Ağaoğlu çekildi



Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun da yer aldığı Akdeniz İnşaat (Ağaoğlu Şirketler Grubu) -Yılport Holding OGG teklifin 600 milyon doları geçtiği ihaleden çekildiklerini açıkladı.



İşletme hakkı 30 yıl



Türkiye’nin denizde bağlama kapasitesi açısından en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirildi. İşletme hakkı süresi 30 yıl olarak belirlendi.