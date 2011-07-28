-KOÇNET VODAFON'A SATILACAK İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Koç Holding A.Ş., bağlı ortaklıklarından Koç.net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş'deki hisselerini yaklaşık 30 milyon liraya Vodafone Holding A.Ş'ye satılmasına karar verildiğini bildirdi. Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirketin dünkü Yönetim Kurulu kararı uyarınca, bağlı ortaklık Koç.net sermayesinde sahip olunan yüzde 99,9982 oranında toplam 55 milyon 98 bin 985 lira nominal değerde hissenin tamamının, bedeli hisse devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere 29 milyon 999 bin 447,37 lira bedel karşılığında, Vodafone Holding A.Ş'ye veya alıcının hisse devir sözleşmesinin imzalanmasını müteakip bildireceği şirket veya şahıslara satılmasının kabulüne karar verildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Sözleşme'ye göre satış bedeli, kapanış tarihi itibarıyla hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net işletme sermayesi ve net borç esas alınarak hesaplanacak ayarlamaya tabi tutulacaktır. Söz konusu hisse devirleri Koç.net'in tüm finansal ve ticari olmayan borçlarının, mevcut ortaklar tarafından bu amaçla yapılacak sermaye artırımı ve/veya sermaye tamamlama fonundan karşılanmak suretiyle tasfiyesine ve Rekabet Kurumu'nun izninin alınması şartına bağlıdır.''