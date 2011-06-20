-KOCATÜRK JUDO'DA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde yapılan Grand Slam müsabakalarında finalde yarışan milli judocu Gülşah Kocatürk ikinci oldu. Grand Slam müsabakalarına 6 bayan ve 6 erkek olmak üzere toplam 12 sporcu ile katılan Judo milli takımında sadece, +78 kiloda yarışan milli sporcu Gülşah Kocatürk madalya alabildi. Müsabakaların ikinci gününde mindere çıkan Gülşah, iki brezilyalı ve bir Moğolistanlı rakibini yenerek finale çıktı. Finalde ise dünya sıralamasında birinci olan Japon sporcu Megumi Tachimoto'ya yenilen Gülşah, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Judo milli takımı, 22 Haziran 2011 tarihine kadar Rio de Janerio'da ortak çalışma kampına katıldıktan sonra 23 Haziran günü Sao Paolo kentine gidecek. Burada 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak olan Dünya Kupası müsabakalarına katılarak olimpiyatlara giden yolda daha iyi sonuçlar almak isteyen judo milli takımı, 27 Haziran 2011 günü yurda dönecek.