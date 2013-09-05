Kocatepe Üniversitesi'nde 'fişleme anketi' iddiası

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin öğrenci bilgi sistemine ait olduğu iddia edilen internet sayfası görüntülerinin sosyal medyada yer almasıyla, fişleme iddiaları gündeme geldi.

Ekran görüntülerinde, Kocatepe Üniversitesi'nin öğrenci bilgi sisteminde yer alan bir anket görülüyor.

Önce cep telefonu numarası isteniyor

Bu yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin 'ön kayıt', eski öğrencilerin de kayıt yenileme işlemlerini üniversitenin 'www.aku.edu.tr' adlı internet sayfası üzerinden yapıyor. Kullanıcı adı bölümüne okul numarasını yazan öğrenci, kendisine okulun cep telefonu mesajıyla gönderdiği şifreyi giriyor. Güvenlik kodunu doğrulayan öğrencinin karşısına öğrencinin kişisel bilgilerinin, akademik takvim, alacağı dersler, harç bilgileri ve sınıf listesi gibi bilgilerin yer aldığı sayfa çıkıyor. Bu sayfanın orta yerindeki 'Genel Duyurular' başlıklı bölümde 'Mezun ya da olabilecek öğrencinin dikkatine', 'Sosyal Medyanın Siyasal Toplumlaşmaya Etkileri' ve 'Diploma alacak öğrencilerin dikkatine' başlıklı 3 duyuru yer alıyor. Buradaki anketi tıklayan öğrenciler, online olarak 'Sosyal Medyanın Siyasal Toplumsallaşmaya Etkileri: Üniversite Öğrencileri Örneği' anketine yönlendiriliyor.

Anketin başındaki mesajda, kişisel bilgilerin sorulmadığı belirtilse de, sisteme giriş yapabilmek için öğrenci cep telefonu numarasına varana kadar tüm bilgilerini zaten vermiş oluyor. Anketin başındaki mesaju şu şekilde: "Sayın Katılımcı; Bu anket formu lisans öğrencilerine yönelik 'Sosyal Medyanın Siyasal Toplumsallaşmaya Etkileri: Üniversite Öğrencileri Örneği' isimli çalışmada kullanılmak üzere, nicel verileri toplamak için oluşturulmuştur. Bu çalışma ile sosyal medya ortamlarının, insanların siyasal toplumsallaşmalarında etkileri araştırılmaktadır. Sorularda kişisel kimlik bilgileriniz sorulmamıştır. Sorulara vereceğiniz samimi cevaplar, araştırma sonucunun doğru çıkmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bu anketin bilimsel bir çalışma olmanın ötesinde başka bir amacı yoktur. Ankete katılmanız en fazla 3-4 dakikanızı alacaktır. Lütfen anket sorularındaki tercihlerinizi anketin sonuna kadar bildiriniz. Anketi tamamladıktan sonra sayfanın sonunda yer alan -GÖNDER- butonuna basarak işlemi bitirebilirsiniz. Ankete katıldığınız için teşekkür ederiz." Oldukça uzun olan ankette, dikkat çekici sorular ve cevaplar yer alıyor.

Hangi kimlik? Hangi parti? Eyleme katıldın mı?

Ankette, ‘Aşağıdaki kimliklerden hangisi sizi en iyi tanımlar?’, ‘Herhangi bir dernek ya da kulübe üye misiniz?’, ‘Hiç mitinge katıldınız mı?’, ‘İlgi duyduğunuz siyasal örgütleri medya üzerinden takip ediyor musunuz?’, ‘Aşağıdaki dini kimliklerden hangisi sizi tanımlıyor?’, ‘Aşağıdaki siyasi kimliklerden hangisi sizi en iyi tanımlar?’, ’Bu gün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ gibi soruların sorulduğu iddia ediliyor.

Ekran görüntüsüne göre anketteki ‘Aşağıdaki kimliklerden hangisi sizi en iyi tanımlar?’ sorusunun cevap seçenekleri ‘Müslüman, İnsan, Kürt, Türk, Arap, Laik, Sünni , Alevi , Hıristiyan, Musevi’ olarak sıralanıyor.

Ayrıca, 'sosyal medya üzerinden siyasal haber paylaşıyor musunuz?', 'sosyal medyadaki siyasi dernek ve kulüp sayfalarına üye misiniz?' gibi soruların, öğrencilerin sosyal medyadaki hareketlerini takip etmeye yönelik olduğu iddia edildi. Öğrencileri sosyal medyada takibe almak yeni bir yöntem değil; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran tarafından daha önce defalarca yapılmış olması, bu yöndeki şüphelerin artmasına sebep oluyor.

Fotomontaj mı?

Afyon Kocatepe Üniversitesi ise, fişleme iddialarını kabul etmeyerek, sosyal medyada dönen görsellerin fotomontaj olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, ekran görüntülerindeki anket, tüm öğrencilere zorunlu dayatılan bir anket olmayıp 'bir doktora tezinin veri toplama aracı olduğu' ifade edildi.

Üniversite'den yapılan açıklama şu şekilde:

"04.09.2013 akşamından itibaren üniversitemiz hakkında ‘AKÜ’de fişleme gibi anket’ ve benzeri başlıklarla bir asılsız haberin öncelikle sosyal medyada, daha sonra çeşitli internet sitelerinde yer aldığı görülmektedir. Öğrenci bilgi sisteminde yer alan bir anket gibi gösterilmeye çalışılan görüntüler, fotomontajla art niyetli kişiler tarafından oluşturulmuştur. Bu ise, kayıt döneminde öğrencilerde olumsuz bir intiba meydana getirmeyi amaçlayan kötü niyetli bir kampanyanın ürünüdür. Anket çalışması, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Osman Konuk yönetiminde yapılmakta olan “Sosyal medyanın siyasal toplumsallaşmaya etkileri: Üniversite öğrencileri örneği’’ adlı doktora tezinin veri toplama aracı olarak uygulanmaktadır."

Bu arada Afyon Kocatepe Üniversitesi yönetimi, fotomontajlı fotoğrafları sosyal medyada paylaşan kişilerin belirlenmesi amacıyla polise başvuruda bulundu.