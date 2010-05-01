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Yaşam

Kocasının kartonunu yaptırdı

İngiliz Maria Challis, çok sevdiği kocası beyin tümöründen ölünce onu daima gülümserken hatırlamak için ilginç bir yöntem uyguladı.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiltere’de Paul Challis (38) beyin tümörü nedeniyle geçen temmuzda hayatını kaybetmişti. Paul Challis’in 10 yıllık eşi Maria (36) kocasını her zaman sağlıklı ve neşeli olarak hatırlamak için onun bire bir boyutta karton fotoğrafını yaptırdı.


1 metre 84 santimetrelik karton fotoğraf için Paul Challis’in 2007’de bir tatil sırasında elinde şampanya şişesiyle gülümserken çekilen fotoğrafı kullanıldı.

‘Son partisine katıldı’

Paul Challis’in karton fotoğrafı hem kendi cenazesine hem de bir arkadaşlarının düğününe bile götürüldü.


Maria Challis “9 yaşındaki kızım Molly ve 7 yaşındaki oğlum Jack’in babalarını hep gülümserken hatırlamasını istiyordum. Bu yüzden karton fotoğrafı yaptırdım.


Kocam partilerin neşe kaynağıydı. Bu yüzden son partisine, yani kendi cenazesine de katılmalıydı. Bu sebeple fotoğrafı cenazeye götürdüm” dedi.

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