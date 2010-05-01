Kocasının kartonunu yaptırdı

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1 metre 84 santimetrelik karton fotoğraf için Paul Challis’in 2007’de bir tatil sırasında elinde şampanya şişesiyle gülümserken çekilen fotoğrafı kullanıldı.

‘Son partisine katıldı’

Paul Challis’in karton fotoğrafı hem kendi cenazesine hem de bir arkadaşlarının düğününe bile götürüldü.



Maria Challis “9 yaşındaki kızım Molly ve 7 yaşındaki oğlum Jack’in babalarını hep gülümserken hatırlamasını istiyordum. Bu yüzden karton fotoğrafı yaptırdım.



Kocam partilerin neşe kaynağıydı. Bu yüzden son partisine, yani kendi cenazesine de katılmalıydı. Bu sebeple fotoğrafı cenazeye götürdüm” dedi.