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Yaşam

Kocasının, başkasından çocuğu olduğunu öğrenen kadın intihar etti, çocuk başkasından çıktı!

Evli Türk işadamı Ukraynalı sevgilisinden olan çocuğunu kendi nüfusuna kaydettirdi. Bunu öğrenen karısı intihar etti, çocuk başkasından çıktı

14 Eylül 2014 13:42

Evli ve 4 çocuk babası işadamının Ukraynalı sevgilisiyle olan ilişkisi çifte dram getirdi. İşadamının eşi, 2007’de kocasının sevgilisinden olan çocuğunu öğrenince intihar etti. Sevgilisine ulaşamayan adam çocuğu için velayet davası açınca, çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi. İşadamı sevgilisine tazminat davası açtı.

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre, Ankara 7’nci Aile ve 9’uncu Aile Mahkemeleri’nde devam eden dava dosyaları, drama dönüşen olayları gözler önüne serdi. Evli ve 4 çocuklu işadamı M.Ö., 1999’da Ukrayna vatandaşı Olga S. ile tanıştı. Arkadaşlıkları devam ederken, Olga S. 2002’de mahkeme kararıyla ismini Emine, soyadını ise sevgilisinin soyadı olan Ö. olarak değiştirdi. Birlikte yaşamaya başlayan çiftin 2007’de bir erkek çocukları dünyaya geldi. 

3 yıl sonra öğrendi, intihar etti 

İşadamı, sevgilisinden olan çocuğu sözlü beyan üzerine nüfusuna kaydettirdi. Üç yıl sonra bunu öğrenen karısı N.Ö., bunalıma girdi ve sık sık kocası ile tartışmaya başladı. N.Ö., 12 Kasım 2010’da Çayyolu semtindeki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. İddiaya göre, kadının çocukları, Olga S.’ye ulaşarak annelerinin ölümünden kendisini sorumlu tuttu.

Velayet davası açtı

Olaylar üzerine Olga S., çocuğu alarak ülkesine döndü. Bir türlü sevgilisine ulaşamayan işadamı, çocuğunun kaçırıldığını iddia ederek, avukatı Aysel Özkan aracılığı ile “velayet” davası açtı. Avukat, mahkemeden çocuğun Türkiye’ye giriş yapması durumunda yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Bu arada Olga S.’nin çocukla birlikte Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Davaya bakan Ankara 7’nci Aile Mahkemesi, çocuğa yurtdışı çıkış yasağı koydu.

Mahkemede şok

Olga S., çocuğun M.Ö.’den olmadığını beyan ederek velayet davasının reddini talep etti. Gelişmeler üzerine Ankara 9’uncu Aile Mahkemesi taraflara DNA testi yapılmasına karar verdi. Adli Tıp’ın 27 Ağustos tarihli raporuna göre, işadamının çocuğun biyolojik babası olmadığı belirtildi. Avukat Aysel Özkan da, 8 Eylül’de mahkemeye ek bir dilekçe ile başvurarak, çocuğun M.Ö.’nün nüfus kaydından silinmesi ve bunalıma giren, 10 yıl boyunca kandırılan müvekkili için de Olga S.’den 30 bin lira tazminat talebinde bulundu.

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