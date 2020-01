Kocasını tek başına balayına gönderdi

Hindistan’da yaşayan bir kadın, yeni evlendiği kocasının balayına tek başına gitmesine izin verdi.

Sana isimli kadın, yeni eşi Faizan Patel’le balayına çıkmadan hemen önce pasaportunu kaybettiğini fark etti. Kocasının tatil planını bozmamaya karar veren genç kadın, Patel’in balayı için İtalya’ya tek başına gitmesini engellemedi.

Fotoğrafçı olan Patel de uçakta eşinin fotoğrafıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Şu anda karımla böyle seyahat ediyorum” notuyla paylaştı.

Off to Florence. Sana applied for her visa application today at the VFS. Hoping she gets her visa from the embassy. pic.twitter.com/f1SmtoLPjW