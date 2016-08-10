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Yaşam

Kocasını tek başına balayına gönderdi

“Şu anda karımla böyle seyahat ediyorum”

10 Ağustos 2016 19:22

Hindistan’da yaşayan bir kadın, yeni evlendiği kocasının balayına tek başına gitmesine izin verdi.

Sana isimli kadın, yeni eşi Faizan Patel’le balayına çıkmadan hemen önce pasaportunu kaybettiğini fark etti. Kocasının tatil planını bozmamaya karar veren genç kadın, Patel’in balayı için İtalya’ya tek başına gitmesini engellemedi.

Fotoğrafçı olan Patel de uçakta eşinin fotoğrafıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Şu anda karımla böyle seyahat ediyorum” notuyla paylaştı.

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