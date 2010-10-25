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Yaşam

Kocasını şeytan zanneden kadın çocuklarıyla camdan atladı

Paris’de yaşayan bir kadın sabah kalktığında gördüğü çıplak kocasını şeytan sandı.

25 Ekim 2010 03:00

T24- Fransa’nın başkenti Paris’de yaşayan bir kadın sabah kalktığında kocasını çıplak bir şekilde salona girerken gördü. Kadın, şeytan gördüğünü sanarak kocasını bıçaklayıp camdan itti.



Üçüncü katta yaşayan 12 kişilik bir ailenin reisi olan adam yaralanmasına rağmen tekrar yukarı çıktı.


Eşinin yeniden yukarı çıktığını gören kadın çığlıklar atarak tüm ailenin paniğe kapılmasına neden oldu.  Çocuklarını kucağına alarak camdan atlayan kadının dört aylık bebeği öldü, 2 yaşındaki çocuğu ise ağır yaralandı.



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