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 KOCASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN KADIN, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)

- DURUŞMA ÇIKIŞINDA GERGİNLİK YAŞANDI Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA Gazi Mahallesi'nde 5 yıllık eşi Cihangir Işık'ı şiddet gördüğü iddiasıyla yatak odalarında uyurken pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin Iş

17 Nisan 2018 17:26

- DURUŞMA ÇIKIŞINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Gazi Mahallesi\'nde 5 yıllık eşi Cihangir Işık\'ı şiddet gördüğü iddiasıyla yatak odalarında uyurken pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin Işık hakim karşısına çıktı. Sanık Aylin Işık, evliliklerinin ilk yıllarından beri kocasından şiddet gördüğünü, olay günü de kocasının alkollü olarak eve geldikten sonra pompalı tüfeği vücudunun çeşitli yerlerine dayayıp \"Nereden vurayım\" diyerek ölümle tehdit ettiğini söyledi. Olayı ağlayarak anlaran sanık Aylin Işık, \"İki elimle silahı kavradım. Amacım silahı elinden alıp kaçmaktı. O da silahı çekti, karşılıklı bir kaç hareket biçiminde sürdü. Sonra bir anda silah patladı\" dedi. Aylin Işık\'ın meşru müdafaada bulunduğunu söyleyen avukatları tahliye talebinde bulundu. Ölen Cihangir Işık\'ın yakınları ise Cihangir Işık\'ın her ailede yaşana geçimsizlikler dışında eşine kötü davranmadığını söylediler. Mahkeme, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle sanık Aylin Işık\'ın tahliye talebini reddetti. 

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK
Duruşma çıkışında Aylin Işık\'ın avukatı Esin Yeşilırmak, adliye önündeki meydanda basın açıklaması yapmaya indi. Cihangir Işık\'ın yakınları ise avukat Esin Yeşilırmak ve basın mensuplarına \"Aylin Işık katil onu koruyorsunuz\" diyerek tepki gösterdi.

Görüntü
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-Cihangir Işık\'ın yakınları basın mensuplarına ve avukata tepki gösterirken..
-Esin Yeşilırmak ve kadın meclisleri açıklama..

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